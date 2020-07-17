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В Караганде запущен Telegram-bot по вопросам COVID-19

16.07.2020, 16:49 8209
В Караганде запущен Telegram-bot по вопросам COVID-19
Караганда. 16 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области запустили Telegram-bot с обширной информацией о коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
Служба Senim109 (Единый координационный центр Карагандинской области), созданная для диалога с населением, разработала специальный раздел, посвящённый здравоохранению. Вся информация доступна в Telegram-bot, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
В одном месте собраны консультации местных и республиканских специалистов и разъяснения. Легко и просто найти ответ на волнующий вопрос.
 
Что необходимо делать во время домашнего карантина? Симптомы COVID-19 и действия при подозрении на заболевание. Когда следует делать ПЦР-тест и компьютерную томографию? На эти и многие другие вопросы представлены ответы.
 
Раздел будет постоянно обновляться и пополняться полезными сведениями.
 

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