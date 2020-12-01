В Казахстан из-за границы без ПЦР-справок вернулись 288 казахстанцев

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Более 89% авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками, передает Kazakhstan Today.

За 29 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Швейцарии, Германии, Египта, ОАЭ, Турции, РФ, Украины, Кыргызстана и Таджикистана. Из 2746 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2458 человек, без справок прибыло 288 человек - граждан РК.

В аэропорт Алматы прибыло 9 рейсов (1505 пассажиров, со справками - 1389, без справок - 116), в аэропорт Нур-Султана - 10 рейсов (1232 пассажира, со справками - 1060, без справок - 172), в аэропорт Актау - 1 рейс, 9 пассажиров, все пассажиры со справками", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечается, что прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 288 человек тестирование показало отрицательный результат.

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