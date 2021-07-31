В Казахстане детей старше 12 лет будут запускать в ряд заведений через Ashyq

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Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq, в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz)", - говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко увеличилось число пользователей системы Ashyq. Это обусловлено постановлением главного санитарного врача, согласно которому со 2 августа в стране к работе будут допускать, за некоторым исключением, только организации, которые вошли в систему контроля Ashyq.
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