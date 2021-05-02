В Казахстане изменили график вакцинации "Спутником V"

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НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В Казахстане вторым компонентом "Спутник V" будут прививать на 45-й день, а максимальный перерыв между дозами увеличили до 90 дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Увеличение интервала между двумя компонентами "Спутник V" ускорит иммунизацию населения, заявил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов. 30 апреля он опубликовал новое постановление - внесены изменения в график вакцинации "Спутником V".

В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45-й день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт) допускается проведение прививки в течение 90 дней. Такая позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении профессора, академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля", - пояснил Ерлан Киясов.

По словам Гинцбурга, увеличение интервала между введениями первого и второго компонентов вакцины "Спутник V" возможно с минимального промежутка в 21 день до 90 дней. Это не повлияет на силу иммунного ответа, но позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека, считает эксперт.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечаем возникновение необходимости в ускорении процесса вакцинации с целью защиты максимально большего числа населения первым компонентом вакцины против этой инфекции. Поэтому на основании мнения разработчика вакцины Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло решение удлинить интервал между введениями двух компонентов вакцины "Спутник V" и прививать вторым компонентом на 45-й день после первого", - заявил Киясов.

Он отметил, что у людей с пониженной сопротивляемостью организма увеличение интервала может способствовать формированию высокой напряженности иммунитета и длительности иммунной защиты.

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