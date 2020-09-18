В Казахстане начались клинические исследования вакцины против COVID-19

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В РК начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, передает Kazakhstan Today.

В клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет", - сообщается в Telegram-канале МОН РК.

По информации ведомства, в первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев.

Отмечается, что в НИИ проблем биологической безопасности поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов выразил благодарность всем за оказанное доверие.

Ранее сообщалось, что у испытывающих на себе казахстанскую вакцину от COVID-19 сформировался иммунитет

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