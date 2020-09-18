В Казахстане начались клинические исследования вакцины против COVID-19

В клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет", - сообщается в Telegram-канале МОН РК.
По информации ведомства, в первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев.
Отмечается, что в НИИ проблем биологической безопасности поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов выразил благодарность всем за оказанное доверие.
Ранее сообщалось, что у испытывающих на себе казахстанскую вакцину от COVID-19 сформировался иммунитет.
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