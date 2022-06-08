В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы

Фото: Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 798 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 7 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (КВИ+ 90 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне - 94 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

В Казахстане на 7 июня I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 509 208 человек, II компонентом 9 287 431 человек. Ревакцинированы 4 572 195 человек.