В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С 8 июня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев отменены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией принято решение отменить обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан с 8 июня.
Также отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы РК в 7 регионах республики, информирует пресс-служба правительства РК.