В Казахстане посмертно наградили медработников, которые боролись с пандемией коронавируса

Званием "Халык каhарманы" наградили: Козбагарова Калихана Есбосыновича (посмертно) - главного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы; Исаева Олега Николаевича (посмертно) - заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.
Орденом "Барыс":
Тажденову Агзипу Насыровну (посмертно) - заведующую терапевтическим отделением ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" города Шымкента;
Арымбаева Даулета Амирбековча (посмертно) - заместителя главного врача "Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии".
Орденом "Парасат":
Баймухамбетова Кайрата Кажимановича (посмертно) - руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области;
Буланова Бекжана Серикбосыновича (посмертно) - заведующего отделением Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей";
Мукатаева Айдара Джанбырбаевича (посмертно) - главного врача Шуской центральной районной больницы Жамбылской области;
Кыргызалиеву Эльмиру Каленовну (посмертно) - врача общей практики ТОО "Алмаз Медикал Групп" Жамбылской области.
Орденом "Курмет":
Абдикулову Мариям Кабылбековну (посмертно) - заведующую отделом ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкента;
Курекбаева Бауыржана Ордабековича (посмертно) - врача ГКП "Городской диагностический центр" города Шымкента;
Мамаева Хасыма Махмудовича (посмертно) - врача ГКП "Городской диагностический центр" города Шымкента;
Садиева Орынбасара Алибековича (посмертно) - заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкента;
Шолоха Павла Ивановича (посмертно) - врача-уролога медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан;
Баркибаеву Нургуль Рамазановну (посмертно) - врача Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей";
Тусунбаеву Фариду Кайсеновну (посмертно) - врача-эндокринолога КГП на ПХВ "Поликлиника №4 города Семея" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;
Алашбаева Бегалидина Байжоновича (посмертно) - врача Центральной районной больницы поселка Узынагаш Алматинской области;
Кожагалиева Олжабая Мусаиповича (посмертно) - врача ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султана;
Малибекова Жанибека Жумашевича (посмертно) - врача Городской клинической больницы № 1 города Шымкента;
Альмаханову Кафизу Батырхановну (посмертно) - старшую медицинскую сестру ГКП "Городская поликлиника №8" города Шымкента;
Даулетова Жумабека Багитовича (посмертно) - инфекциониста Атырауской областной больницы №2;
Ауельбаева Тимура Айдархановича (посмертно) - фельдшера ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Шымкента;
Байменову Гаухар Аштаевну (посмертно) - старшую медицинскую сестру ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкент;
Лошманову Ольгу Васильевну (посмертно) - участковую медсестру Павлодарского областного Центра психического здоровья;
Демесинову Алмагуль Кайденовну (посмертно) - фельдшера Атырауской областной станции скорой медицинской помощи;
Султангалиева Гадлета Мамбетжановича (посмертно) - врача-рентгенолога Атырауской областной больницы;
Айжигитова Бакбергена Сагымкожаевича (посмертно) - главного специалиста Бухаржырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области;
Зикирия Айнуру Нурлановну (посмертно) - медсестру кардиолога Кызылординской многопрофильной областной детской больницы;
Абенову Гаухар Оразбековну (посмертно) - главную медсестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы;
Жубатканова Коныса Аманшаулы (посмертно) - врача-эпидемиолога Казалинской межрайонной больницы;
Жумагазиева Искендира Жиенбаевича (посмертно) - врача-инфекциониста Казалинской межрайонной больницы;
Медалью "Ерен енбегі":
Айсауытова Болатбека Накибаевича (посмертно) - врача противочумной станции РГП на ПХВ "Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева";
Сейткасимова Мырзахана Кулбаевича (посмертно) - водителя подстанции №2 ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы;
Байкулова Серика Бектурсуновича (посмертно) - водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы;
Меркуленко Владимира Павловича (посмертно) - санитара Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии города Семея;
Егеубая Кулая (посмертно) - среднего медицинского работника Байганинской районной больницы Актюбинской области;
Байгабулову Сауле Олжабаевну (посмертно) - среднего медицинского персонала ГКП на ПХВ "Егиндыкольская районная больница" Акмолинской области;
Мукашеву Айгерим Какимовну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП на ПХВ "Поликлиника № 3" города Экибастуза;
Шарипову Гульбаршин Хасеновну (посмертно) - среднего медицинского работника ТОО "Поликлиника №1" Павлодарской области;
Макарову Тамару Георгиевну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП "Узункольская районная больница" Костанайской области;
Новоселову Елену Анатольевну (посмертно) - медицинскую сестру школы №9 КГП "Житикаринская районная больница" Костанайской области;
Папузину Елену Яковлевну (посмертно) - секретаря Атырауского областного кардиологического центра;
Мусабекова Мухамедхана Алтынкановича (посмертно) - офтальмолога КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница".
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