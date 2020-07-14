Система Orphus

В Казахстане посмертно наградили медработников, которые боролись с пандемией коронавируса

13.07.2020, 13:55 7318
В Казахстане посмертно наградили медработников, которые боролись с пандемией коронавируса
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане посмертно наградили медицинских работников, которые боролись с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития, передает Kazakhstan Today.
 
Званием "Халык каhарманы" наградили: Козбагарова Калихана Есбосыновича (посмертно) - главного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы; Исаева Олега Николаевича (посмертно) - заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.
 
Орденом "Барыс":
 
Тажденову Агзипу Насыровну (посмертно) - заведующую терапевтическим отделением ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" города Шымкента;
 
Арымбаева Даулета Амирбековча (посмертно) - заместителя главного врача "Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии".
 
Орденом "Парасат":
 
Баймухамбетова Кайрата Кажимановича (посмертно) - руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области;
 
Буланова Бекжана Серикбосыновича (посмертно) - заведующего отделением Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей";
 
Мукатаева Айдара Джанбырбаевича (посмертно) - главного врача Шуской центральной районной больницы Жамбылской области;
 
Кыргызалиеву Эльмиру Каленовну (посмертно) - врача общей практики ТОО "Алмаз Медикал Групп" Жамбылской области.
 
Орденом "Курмет":
 
Абдикулову Мариям Кабылбековну (посмертно) - заведующую отделом ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкента;
 
Курекбаева Бауыржана Ордабековича (посмертно) - врача ГКП "Городской диагностический центр" города Шымкента;
 
Мамаева Хасыма Махмудовича (посмертно) - врача ГКП "Городской диагностический центр" города Шымкента;
 
Садиева Орынбасара Алибековича (посмертно) - заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкента;
 
Шолоха Павла Ивановича (посмертно) - врача-уролога медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан;
 
Баркибаеву Нургуль Рамазановну (посмертно) - врача Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей";
 
Тусунбаеву Фариду Кайсеновну (посмертно) - врача-эндокринолога КГП на ПХВ "Поликлиника №4 города Семея" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;
 
Алашбаева Бегалидина Байжоновича (посмертно) - врача Центральной районной больницы поселка Узынагаш Алматинской области;
 
Кожагалиева Олжабая Мусаиповича (посмертно) - врача ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султана;
 
Малибекова Жанибека Жумашевича (посмертно) - врача Городской клинической больницы № 1 города Шымкента;
 
Альмаханову Кафизу Батырхановну (посмертно) - старшую медицинскую сестру ГКП "Городская поликлиника №8" города Шымкента;
 
Даулетова Жумабека Багитовича (посмертно) - инфекциониста Атырауской областной больницы №2;
 
Ауельбаева Тимура Айдархановича (посмертно) - фельдшера ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Шымкента;
 
Байменову Гаухар Аштаевну (посмертно) - старшую медицинскую сестру ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкент;
 
Лошманову Ольгу Васильевну (посмертно) - участковую медсестру Павлодарского областного Центра психического здоровья;
 
Демесинову Алмагуль Кайденовну (посмертно) - фельдшера Атырауской областной станции скорой медицинской помощи;
 
Султангалиева Гадлета Мамбетжановича (посмертно) - врача-рентгенолога Атырауской областной больницы;
 
Айжигитова Бакбергена Сагымкожаевича (посмертно) - главного специалиста Бухаржырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области;
 
Зикирия Айнуру Нурлановну (посмертно) - медсестру кардиолога Кызылординской многопрофильной областной детской больницы;
 
Абенову Гаухар Оразбековну (посмертно) - главную медсестру Кызылординской многопрофильной областной детской больницы;
 
Жубатканова Коныса Аманшаулы (посмертно) - врача-эпидемиолога Казалинской межрайонной больницы;
 
Жумагазиева Искендира Жиенбаевича (посмертно) - врача-инфекциониста Казалинской межрайонной больницы;
 
Медалью "Ерен енбегі":
 
Айсауытова Болатбека Накибаевича (посмертно) - врача противочумной станции РГП на ПХВ "Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева";
 
Сейткасимова Мырзахана Кулбаевича (посмертно) - водителя подстанции №2 ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы;
 
Байкулова Серика Бектурсуновича (посмертно) - водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Алматы;
 
Меркуленко Владимира Павловича (посмертно) - санитара Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии города Семея;
 
Егеубая Кулая (посмертно) - среднего медицинского работника Байганинской районной больницы Актюбинской области;
 
Байгабулову Сауле Олжабаевну (посмертно) - среднего медицинского персонала ГКП на ПХВ "Егиндыкольская районная больница" Акмолинской области;
 
Мукашеву Айгерим Какимовну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП на ПХВ "Поликлиника № 3" города Экибастуза;
 
Шарипову Гульбаршин Хасеновну (посмертно) - среднего медицинского работника ТОО "Поликлиника №1" Павлодарской области;
 
Макарову Тамару Георгиевну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП "Узункольская районная больница" Костанайской области;
 
Новоселову Елену Анатольевну (посмертно) - медицинскую сестру школы №9 КГП "Житикаринская районная больница" Костанайской области;
 
Папузину Елену Яковлевну (посмертно) - секретаря Атырауского областного кардиологического центра;
 
Мусабекова Мухамедхана Алтынкановича (посмертно) - офтальмолога КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая