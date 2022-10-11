В Казахстане снижается заболеваемость КВИ

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АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - За сутки в стране зарегистрировано 39 новых случаев. Днем ранее коронавирусом заболел 51 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На 9 октября лечение от коронавируса продолжают получать 1082 человека, из них в стационарах находятся 116, на амбулаторном уровне - 966.
Из числа заболевших:
- в тяжелом состоянии - 6 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 393 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
На 9 октября первым компонентом провакцинировано 10 837 860 человек, вторым компонентом - 10 597 228 человек. Ревакцинировано 5 559 992.