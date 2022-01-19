В Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон

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НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане стремительно распространяется вариант штамма Омикрон. За последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта Омикрон. Заболеваемость КВИ за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число выросло в 2,1 раза. Суточный объем тестирования на КВИ увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки", - сообщила министр здравоохранения.

По ее данным, несмотря на рост заболеваемости, летальность за последний месяц снизилась в 2,5 раза.

Ажар Гиният проинформировала, что более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, в Алматы - в восемь раз, в Карагандинской области - в девять раз.

Заболеваемость штаммом Омикрон в большей степени протекает в легкой и бессимптомной формах, характеризуется коротким инкубационным периодом, около двух дней, поэтому увеличились показатели заболеваемости. Первые признаки болезни - это проявление простуды как при обычном течении гриппа и острых респираторных заболеваний: повышение температуры, слабость, головная боль, кашель", - сообщила глава Минздрава.

Она отметила, что 80% (70 600 человек) заразившихся находятся на амбулаторном лечении, удельный вес госпитализированных от выявленных случаев составляет 19%, доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов - 5%.

По ее словам, сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области (в "желтой"), находится в "красной" зоне.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах Казахстана. С начала года заболеваемость уже выросла в 21 раз.

Мы прогнозировали такой резкий прирост. Главное - во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем. Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные ограничительные меры для регионов, которые должны четко исполняться. Основные меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции - необходимо строго соблюдать. Люди должны понимать, что чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость, поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп. Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, это позволит уменьшить распространение вируса", - сказал глава правительства.

Он поручил Министерству здравоохранения и акиматам развернуть дополнительный коечный фонд на случай увеличения госпитализации больных.

Регионам с низким уровнем проводимых ПЦР-тестирований надо нарастить их количество. Особенно недостаточно тестов проводятся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях. Не произошло улучшения в темпе ревакцинации в столице, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Значит, этот вопрос акимы не дорабатывают. Поэтому указанным регионам надо ускорить эту работу", - сказал Алихан Смаилов.



