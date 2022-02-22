В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%

Если говорить о численности взрослого населения, подлежащего вакцинации - это больше 82%, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, - то это больше 53%", - цитирует Есмагамбетову Sputnik.kz.
По ее словам, в Казахстане больше 10 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.
Главный государственный санитарный врач страны отметила, что ревакцинация нужна, так как важно не только создать этот коллективный иммунитет, но и поддержать его уровень, пишет Zakon.kz.
А поддержать мы можем только ревакцинацией. Ревакцинацию мы начали в ноябре. Уже 2 млн 400 тыс. человек прошли ее, или 52% от подлежащего в феврале населения. Ежемесячно число лиц, подлежащих вакцинации, у нас будет увеличиваться", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Напомним, в Казахстане ревакцинация от коронавируса стартовала в ноябре прошлого года. Сейчас ее прошли 2 млн 400 тыс. человек.