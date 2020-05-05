В Казахстане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.20 4 мая в стране выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 8, городе Алматы - 6, городе Шымкенте - 1, Западно-Казахстанской области - 12, Актюбинской области - 7, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 3, Карагандинской области - 4", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3964, из них в Нур-Султане - 698, Алматы - 1291, Шымкенте - 212, Акмолинской области - 100, Актюбинской области - 160, Алматинской области - 149, Атырауской области - 184, Восточно-Казахстанской области - 29, Жамбылской области - 152, Западно-Казахстанской области - 186, Карагандинской области - 159, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 214, Мангистауской области - 65, Павлодарской области - 150, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 135.

Из четырех заболевших в Карагандинской области, трое - жители Жезказгана. Мужчина 2000 года рождения, девушка 2000 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Все пациенты ранее были помещены на карантин в связи с приездом из России. По результатам ПЦР-анализа у пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Пациенты доставлены в инфекционный стационар.

В городе Темиртау зарегистрирован 1 случай заражения: мужчина 1982 года рождения. Ранее был помещен на карантин в связи с контактом с ранее зараженным пациентом. По результатам ПЦР-анализа у пациента был уточнен диагноз COVID-19. Пациент доставлен в инфекционный стационар.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства