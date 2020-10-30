В Казахстане выявлены 268 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 октября в Казахстане выявлены 111 100 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 33;

город Алматы - 12;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 10;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 5;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 139;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 9;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 7;

Кызылординская область - 6;

Павлодарская область - 12;

Северо-Казахстанская область - 13;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 111 100 заболевших.

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