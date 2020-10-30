В Казахстане выявлены 268 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 33;
город Алматы - 12;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 10;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 5;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 139;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 9;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 7;
Кызылординская область - 6;
Павлодарская область - 12;
Северо-Казахстанская область - 13;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 111 100 заболевших.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства