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В Казахстане за неделю умерли 108 больных коронавирусом

25.08.2020, 17:38 5266
В Казахстане за неделю умерли 108 больных коронавирусом
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today В Казахстане с 17 по 23 августа зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила, что в числе антилидеров оказался Алматы - скончались 32 пациента. В Восточно-Казахстанской области не выжили 17 пациентов, в Нур-Султане скончались 16 человек.
 
Всего по стране с начала пандемии зарегистрировали 1523 случая с летальным исходом.
 
Данные по скончавшимся от коронавируса за период с 17 по 23 августа:
 
в Акмолинской области - 6: мужчины 1947, 1938, 1947 годов рождения; женщины 1950, 1951, 1950 годов рождения;
 
в Алматинской области - 2: мужчина 1959 года рождения; женщина 1957 года рождения;
 
в Атырауской области - 3: мужчины 1957, 1970 годов рождения; женщина 1952 годов рождения;
 
в Западно-Казахстанской области - 8: мужчины 1947, 1955, 1943, 1952, 1969 годов рождения; женщины 1954, 1945, 1970 годов рождения;
 
в Восточно-Казахстанской области - 17: мужчины 1941, 1945, 1939, 1952, 1957, 1952, 1949, 1940, 1965, 1972, 1935, 1941 годов рождения; женщины 1940, 1943, 1937, 1963, 1954 годов рождения;
 
в Жамбылской области - 2: мужчины 1955, 1970 годов рождения;
 
в Карагандинской области - 5: мужчины 1939, 1936, 1948, 1936, 1963 годов рождения;

в Костанайской области - 1: женщина 1952 года рождения;
 
в Мангистауской области - 1: мужчина 1952 года рождения;
 
в Кызылординской области - 1: мужчина 1964 года рождения;
 
в Павлодарской области - 6: мужчины 1949, 1983, 1952, 1937, 1945 года рождения; женщина 1947 года рождения;
 
в городе Нур-Султане - 16: мужчины 1974, 1937, 1961, 1941, 1949, 1994, 1976, 1958, 1939 годов рождения; женщины 1972, 1943, 1958, 1934, 1946, 1937, 1982 годов рождения;
 
в городе Алматы - 32: мужчины 1941, 1941, 1963, 1937, 1965, 1963, 1944, 1955, 1966, 1937, 1981, 1974, 1979, 1948, 1948, 1937 годов рождения; женщины 1947, 1936, 1951, 1960, 1950, 1963, 1987, 1941, 1960, 1939, 1954, 1956, 1959, 1939, 1958, 1950 годов рождения;
 
в городе Шымкенте - 8: мужчины 1939, 1944, 1960 годов рождения; женщины 1975, 1950, 1937, 1958, 1954 годов рождения.
 

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