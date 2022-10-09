В Казахстане за сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом

АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии выявлено 1 393 935 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства здравоохранения РК, на 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 1099 человек (-963 и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациент, на амбулаторном уровне - 983 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





По состоянию на 6 октября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-).





На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 10 837 475 человек, вторым компонентом - 10 596 653 человека. Ревакцинацию прошли 5 556 849 человек.