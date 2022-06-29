В Казахстане за сутки зафиксирован 61 случай заболевания COVID-19

МОСКВА. 24 ИЮНЯ - В разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) приложении "Путешествую без COVID-19" пользователи теперь могут вводить свои паспортные данные при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Автоматическое распознавание паспортов граждан ЕАЭС+ реализовано на базе технологий российской компании Smart Engines и выполняется на мобильном устройстве пользователя без необходимости вводить данные вручную. Вся личная информация пользователей ни в каком виде не передается в сторонние сервисы. Это позволяет выполнять требования безопасности обработки персональных данных для всех стран - участников проекта, сообщает пресс-служба Smart Engines.

Приложение "Путешествую без COVID-19" позволяет открывать границы между странами в период пандемии коронавируса. Благодаря этому цифровому решению граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана могут без особого труда проходить санитарные формальности при пересечении границы, находить ближайшие лаборатории для сдачи анализов на COVID-19, а сотрудники уполномоченных служб - быть уверенными в достоверности предоставляемых им результатов анализов.

Туристическая индустрия понесла большие потери в 2 ковидных года. Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), международный туризм и тесно связанные с ним секторы понесли в 2020 году убытки в размере 2,4 триллиона долларов. А по предварительным подсчетам Всемирной туристической организации ЮНКТАД, крах в международном туризме из-за пандемии коронавируса привел к потере более 4 триллионов долларов в мировом ВВП в 2020 и 2021 годах.

Не в последнюю очередь такие потери были связаны с неподготовленностью туристического рынка к цифровизации, которая стала неизменным спутником пандемии. Страны, которые успели обезопасить себя массовой вакцинацией, не смогли оперативно восстановить туристический потенциал из-за невозможности обеспечить пограничный санитарный контроль и отсутствия инструментов для подтверждения подлинности ПЦР-тестов. Для стран региона ЕАЭС+ эта проблема была решена после внедрения приложения "Путешествую без COVID-19".

При пересечении границы государств - участников проекта надо показать QR-код с результатами анализа в приложении уполномоченному сотруднику, имеющему право запрашивать результаты ПЦР-теста в соответствии с национальным регулированием.

Для загрузки данных в приложение пользователю необходимо указать сведения документа, по которому будет пересекаться граница. Чтобы избежать ненужной траты времени на ручной ввод данных, распознавание документов выполняется автоматически благодаря встроенному в приложение "Путешествую без COVID-19" решению компании Smart Engines. Технология Smart ID Engine осуществляет поиск и распознавание текста в документах, включая машиночитаемую зону (при ее наличии), на развороте или отдельных страницах паспорта, а также выполняет поиск фотографии владельца документа. Полный цикл распознавания паспорта в видеопотоке, начиная от "показа" камере и заканчивая получением результата, в среднем составляет 0,75 - 1 секунду.

Для нас разработка приложения, которое значительно упрощает возможность путешествий между странами в такое непростое время, - это огромное достижение. Предоставляя сотрудникам на границе отрицательные результаты ПЦР-теста, люди удостоверяются в безопасности перемещения для себя и для других путешественников. Установленное внутри приложения ИИ-решение Smart Engines обеспечивает техническую точность распознаваемых документов, что, в свою очередь, в очередной раз облегчает жизнь путешествующим и сотрудникам уполномоченных органов", - сказал директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Сергей Мановян.

Мы рады, что наше решение для распознавания документов используется в таком важном и социально значимом проекте, как "Путешествую без COVID". Технологии Smart Engines существенно сокращают время обработки информации и позволяют избежать ошибок, неизбежных при ручном вводе данных", - говорит к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.