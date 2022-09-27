В Казахстане за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19

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АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 175 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане - 14,
в Алматы - 12,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 8,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 0,
в Западно-Казахстанской области - 4,
в Карагандинской области - 10,
в Улытауской областт - 1,
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 3,
в Северо-Казахстанской области - 4,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 375 256 человек от COVID-19.
По информации на 24 сентября 2022 года, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 731 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 588 948 человек.
На 24 сентября 2022 года 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 239 560 человек, 2-м компонентом - 1 201 603 человека.
На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 3129 человек (3 002 КВИ+ и 127 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2998 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
За 23 сентября выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
Все регионы Казахстана по-прежнему находятся в "зеленой" зоне согласно оценке эпидемиологической ситуации в Казахстане.