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В Казахстане за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19

25.09.2022, 10:08 10491
В Казахстане за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Pexels.com
АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 175 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в Астане - 14, 
 
в Алматы - 12, 
 
в Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 8, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 0, 
 
в Восточно-Казахстанской области - 1,
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в Западно-Казахстанской области - 4,
 
в Карагандинской области - 10,
 
в Улытауской областт - 1,
 
в Костанайской области - 9, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 1, 
 
в Павлодарской области - 3, 
 
в Северо-Казахстанской области - 4, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 375 256 человек от COVID-19. 
 
По информации на 24 сентября 2022 года, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 731 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 588 948 человек.
 
На 24 сентября 2022 года 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 239 560 человек, 2-м компонентом - 1 201 603 человека. 
 
На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 3129 человек (3 002 КВИ+ и 127 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2998 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 23 сентября выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
Все регионы Казахстана по-прежнему находятся в "зеленой" зоне согласно оценке эпидемиологической ситуации в Казахстане.
 

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В Казахстане за сутки 41 человек заболел коронавирусом

26.09.2022, 08:49 5466
В Казахстане за сутки 41 человек заболел коронавирусом
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 216 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 15, 
 
в Алматы - 11, 
 
в Акмолинской области - 1, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Карагандинской области - 6,
 
в Костанайской области - 4, 
 
в Северо-Казахстанской области - 2. 
 
В Казахстане за сутки 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 377 365 человек.
 
На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2286 человек (2161 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2155 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 24 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане снизился суточный прирост заболеваемости COVID-19

24.09.2022, 09:39 14696
В Казахстане снизился суточный прирост заболеваемости COVID-19
Фото: Pixabay.com
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 393 106 лабораторно подтвержденных случаев заражения КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены: 
 
  • В Астане - 17;
  • В Алматы - 14;
  • В Шымкенте - 2;
  • В Акмолинской области - 10;
  • В Актюбинской области - 5;
  • В Алматинской области - 1;
  • В Жетысуской области - 0.
  • В Атырауской области - 0;
  • В ВКО - 5;
  • В Абайской области - 2;
  • В Жамбылской области - 1;
  • В ЗКО - 7;
  • В Карагандинской области - 9;
  • В Улытауской области - 3;
  • В Костанайской области - 15;
  • В Кызылординской области - 1;
  • В Мангистауской области - 5;
  • В Павлодарской области - 2;
  • В СКО - 7;
  • В Туркестанской области - 1;

На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4292 человек (-4160+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 4161 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 4 пациентa;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом

23.09.2022, 09:00 18086
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 999 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в городе Астане - 16, 
 
в городе Алматы - 15, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 17, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 2, 
 
в Восточно-Казахстанской области - 3,
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в Западно-Казахстанской области - 9,
 
в Карагандинской области - 17,
 
в Улытауской области - 7,
 
в Костанайской области - 13, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в Северо-Казахстанской области - 3, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 372 996 человек.
 
На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 6449 человек (6 313 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится - 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 6313 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 21 сентября в республике выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.
 

В Казахстане увеличилось количество заболевших COVID-19

22.09.2022, 08:45 22131
В Казахстане увеличилось количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 885 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 16, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 35, 
 
в Актюбинской области - 9, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 2,
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области - 12, 
 
в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области - 14, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 1, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 11, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 8805 человек (8 664 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 148 пациентов, на амбулаторном уровне - 8657 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане за сутки 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровел 1 370 531 человек.
 
За 20 сентября в республике выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки выявлено 116 заболевших коронавирусом

21.09.2022, 08:59 26846
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 734 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 17, 
 
в городе Алматы - 12, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 12, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 1, 
 
в ВКО - 7, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 9, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 7, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 5, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (11 185 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находится 142 пациента, на амбулаторном уровне - 11 213 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 сентября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19

20.09.2022, 08:45 32576
В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 618 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 15, 
 
в городе Алматы - 14, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 2, 
 
в Актюбинской области - 2, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 3, 
 
в Карагандинской области - 6, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 5, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 2, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 0, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
На 19 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 922 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 596 человек.
 
В Казахстане за сутки 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 366 147 человек.
 
На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (12 781 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 171 пациент, на амбулаторном уровне - 12 826 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

19.09.2022, 08:52 38186
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 554 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 19, 
 
в городе Алматы - 11, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 3, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 0, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 0, 
 
в Карагандинской области - 7, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 4, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 1, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
По данным Минздрава, на 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219 КВИ+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 228 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 365 645 человек.
 
На 18 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 895 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 507 человек. Ревакцинировано 5 509 028 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

18.09.2022, 09:14 45416
В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 505 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 21, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 6, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0, 
 
в Жетысуской области - 0, 
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0, 
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области -15, 
 
в Улытауской области - 4, 
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 2, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 4, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 
 
На 17 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 788 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 383 170 человек. 
 
На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (13 690 КВИ+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 702 пациента, информирует Минздрав РК. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент. 
 

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