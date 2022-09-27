В Казахстане за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19

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АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 175 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Астане - 14,

в Алматы - 12,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 0,

в Западно-Казахстанской области - 4,

в Карагандинской области - 10,

в Улытауской областт - 1,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 3,

в Северо-Казахстанской области - 4,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 375 256 человек от COVID-19.

По информации на 24 сентября 2022 года, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 731 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 588 948 человек.

На 24 сентября 2022 года 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 239 560 человек, 2-м компонентом - 1 201 603 человека.

На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 3129 человек (3 002 КВИ+ и 127 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2998 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 23 сентября выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса.

Все регионы Казахстана по-прежнему находятся в "зеленой" зоне согласно оценке эпидемиологической ситуации в Казахстане.