В Казахстане зарегистрировано 3920 случаев COVID-19

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.15 3 мая в Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today

Зарегистрированы еще 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Западно-Казахстанской области - 1, Атырауской области - 4, Жамбылской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1", - сообщил в оперативном штабе госкомиссии.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3920:

Нур-Султан - 690;

Алматы - 1285;

Шымкент - 211;

Акмолинская область - 100;

Актюбинская область - 153;

Алматинская область - 149;

Атырауская область - 181;

Восточно-Казахстанская область - 29;

Жамбылская область - 149;

Западно-Казахстанская область - 174;

Карагандинская область - 155;

Костанайская область - 50;

Кызылординская область - 214;

Мангистауская область - 65;

Павлодарская область - 150;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 135.

В Жамбылской области заболевание выявлено у жительницы Тараза, 1985 года рождения. Она была обследована как контактное лицо ранее выявленного пациента. Установлено шесть близких контактных лиц, которые помещены в провизорный стационар. Ведётся работа по взятию анализов для лабораторного обследования.

Всего в области из общего числа заболевших 48 человек выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В ЗКО коронавирус обнаружен у 18-летнего жителя Уральска, студента российского вуза. На автопереходе на границе с РФ на посту Таскала при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, переведен в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больным, взяты под медицинское наблюдение.

Всего области выявлено 174 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 31.

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