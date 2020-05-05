В Казахстане зарегистрировано 3920 случаев COVID-19

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.15 3 мая в Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today
Зарегистрированы еще 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Западно-Казахстанской области - 1, Атырауской области - 4, Жамбылской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1", - сообщил в оперативном штабе госкомиссии.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3920:
Нур-Султан - 690;
Алматы - 1285;
Шымкент - 211;
Акмолинская область - 100;
Актюбинская область - 153;
Алматинская область - 149;
Атырауская область - 181;
Восточно-Казахстанская область - 29;
Жамбылская область - 149;
Западно-Казахстанская область - 174;
Карагандинская область - 155;
Костанайская область - 50;
Кызылординская область - 214;
Мангистауская область - 65;
Павлодарская область - 150;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 135.
В Жамбылской области заболевание выявлено у жительницы Тараза, 1985 года рождения. Она была обследована как контактное лицо ранее выявленного пациента. Установлено шесть близких контактных лиц, которые помещены в провизорный стационар. Ведётся работа по взятию анализов для лабораторного обследования.
Всего в области из общего числа заболевших 48 человек выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.
В ЗКО коронавирус обнаружен у 18-летнего жителя Уральска, студента российского вуза. На автопереходе на границе с РФ на посту Таскала при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, переведен в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больным, взяты под медицинское наблюдение.
Всего области выявлено 174 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 31.
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