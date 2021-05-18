НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В "красной" зоне по темпам распространения коронавируса находятся семь регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства