В Мангистауской области решается вопрос дефицита лекарств

Актау. 9 июля. Kazakhstan Today - Доставкой лекарств в Мангистаускую область занимаются четыре учреждения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов на онлайн-брифинге, 6 июля в каждое из учреждений ТОО "Медсервис Плюс", Актауский городской филиал ТОО "Эмити Интернешнл", ТОО "Инкар-Актау" были доставлены по одному грузовику лекарств. Всего было доставлено три грузовика. 7 июля лекарства были зарегистрированы и розданы в аптеки региона. Кроме того, ТОО "АДА Фарм-Актау" обеспечивает лекарственными препаратами свои 22 аптеки.

10 июля ТОО "Медсервис Плюс" получит еще один грузовик с лекарствами. Кроме того, при поддержке предпринимателей ведутся работы по поставке лекарств в регион из Астрахани (РФ). Стоит отметить, что ТОО "ERSAI Caspian Contractor" также готово оказать финансовую поддержку.

В связи с этим был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области, региональной Ассоциацией фармацевтов и провизоров и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по вопросам, связанным с растущим спросом на лекарства. В этой связи в целях регулирования цен на лекарства в аптеках в городах и районах были созданы специальные группы мониторинга в сотрудничестве с проектным офисом "Мангистау - адалдык аланы" и правоохранительными органами. Они будут проводить регулярные рейды и работать над предотвращением необоснованного повышения цен. В настоящее время принимаются меры против трех юридических лиц.

Мы призываем жителей региона проявить максимальную гражданскую ответственность в этом направлении. Если вы заметили неоправданно высокие цены на лекарства в аптеках, обращайтесь в департамент экономических расследований Мангистауской области по телефонам 40 34 01, 8 702 561 6668, 8 775 195 7171, 8 707 573 1295, 8 707 405 0051 или же по телефону 8 775 222 7292 через WhatsApp проектного офиса "Мангистау - адалдык аланы", - отметил Трумов.

В Туркестанской области в целях устранения дефицита закуплены медикаменты на сумму 500 млн тенге.





С начала июля в аптеки Алматы поступило почти полмиллиона социально значимых лекарственных препаратов. До конца июля в мегаполис доставят еще более трех миллионов жизненно важных лекарственных препаратов.

Ранее в МЗ РК рассказали, куда жаловаться на завышенные цены на лекарства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства