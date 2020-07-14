Актау. 13 июля. Kazakhstan Today - В Мангистау от коронавируса скончались три заслуженных тренера по боксу, передает Kazakhstan Today.

Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе, пишет портал "Лада"

Как отметили в федерации бокса, "коронавирус не обошёл стороной и спортивную общественность".

С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров", - рассказали в федерации.

Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призёров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.

Федерация бокса Мангистауской области выражает свои искренние соболезнования родным и близким, ученикам и тренерам, память о них навеки останется в наших сердцах", - добавили в ведомстве.

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