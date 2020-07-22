В Мангистау уменьшилось количество госпитализаций с пневмонией и КВИ

Актау. 21 июля. Kazakhstan Today - Почти в два раза уменьшилось количество госпитализируемых в провизорный госпиталь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", количество госпитализированных в день уменьшилось с 250 до 100 человек.

За последнюю неделю выписывают больше 150 человек в день. Существенно уменьшилось количество вызовов, поступающих на Станцию скорой помощи. С 3 по 21 июля от жителей области поступило 595 вызовов скорой. Из этого числа 186 вызовов поступило от жителей Актау. Из-за признаков пневмонии жители звонили за этот период 37 раз.

Сегодня в регионе функционируют 126 мобильных бригад. Из них 76 - в городах региона, 50 - в сельской местности.

Ранее в Нур-Султане выписали 30 человек, выздоровевших от КВИ.

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