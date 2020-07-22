Система Orphus

В Мангистау уменьшилось количество госпитализаций с пневмонией и КВИ

21.07.2020, 21:05 4780
Актау. 21 июля. Kazakhstan Today - Почти в два раза уменьшилось количество госпитализируемых в провизорный госпиталь, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", количество госпитализированных в день уменьшилось с 250 до 100 человек.
 
За последнюю неделю выписывают больше 150 человек в день. Существенно уменьшилось количество вызовов, поступающих на Станцию скорой помощи. С 3 по 21 июля от жителей области поступило 595 вызовов скорой. Из этого числа 186 вызовов поступило от жителей Актау. Из-за признаков пневмонии жители звонили за этот период 37 раз.
 
Сегодня в регионе функционируют 126 мобильных бригад. Из них 76 - в городах региона, 50 - в сельской местности.
 
Ранее в Нур-Султане выписали 30 человек, выздоровевших от КВИ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая