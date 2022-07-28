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В Минздраве рассказали, как будут выявлять поддельные паспорта вакцинации

27.07.2022, 20:31 5546
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала, какие меры планирует принять ведомство против подделки паспортов вакцинации от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть взаимопризнание паспортов вакцинации с 35 странами. Что касается подложных паспортов вакцинации, в принципе, мы такую статистику ежедневно не ведем - сколько выявлено, сколько привлечено к ответственности. Но мы ведем работу на системном уровне, чтобы этого не допускать", - рассказала Айжан Есмагамбетова.

 
Она также рассказала, что у медорганизаций нет права удалять записи. Теперь делать это могут только после рассмотрения в управлении здравоохранения.
 

Когда деньги переводим с карточки, нам приходит сообщение с кодом для подтверждения, что эту операцию проводим действительно мы. Точно такую же функцию мы планируем ввести в наши информационные системы, когда приходит человек на вакцинацию. То есть ему будет приходить СМС-сообщение с кодом, и он будет обязан назвать этот код медработнику, чтобы его данные ввести. Без пациента никакие данные в этом случае вводиться не будут", - рассказала о планах Есмагамбетова.

 
Если раньше поздравляли с вакцинацией, то сейчас введена дополнительно функция о том, что, если человек не получал вакцину, он мог бы обратиться по номеру 1414 или Telegram-бот ОСМС. 
 

Тогда эти факты попадают туда, и там они начинают расследоваться. И если они носят системный характер, то, естественно, будет передача в соответствующие органы, так как это подлог, если это факты, связанные с техническими моментами, то это уже оргмеры", - сообщила главный санврач.

 
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания. 
 
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу.
 

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Минздрав планирует пересмотреть протокол лечения КВИ

27.07.2022, 19:17 5236
Минздрав планирует пересмотреть протокол лечения КВИ
Фото: УВП города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК директор департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов рассказал о планах Минздрава закупать сертифицированные лекарства от КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы изучаем, какие есть лекарства в мире, которые применяются для лечения КВИ. Но дело в том, что все эти препараты окончательный этап всех исследований еще не прошли", - сказал Бауыржан Джусипов.

 
Он отметил, что ряд стран по ситуации дают рекомендации по экстренному применению некоторых препаратов.
 

Разработчики клинического протокола активно над этим работают, и в ближайшее время мы результаты озвучим. Думаю, в течение месяца дадим ответ", - сказал Джусипов.

 
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания.
 
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу.
 

Какие вакцины доступны для вакцинации в Казахстане

27.07.2022, 15:58 7001
Какие вакцины доступны для вакцинации в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины от коронавирусной инфекции доступны для вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня около 1,5 млн доз вакцин есть. Это: 180 тысяч - QazVac, чуть больше 1 млн 200 тысяч - Sinopharm, около 55 тысяч - Pfizer. На сегодня для вакцинации и ревакцинация взрослого населения используются QazVac и Sinopharm. Остатки Pfizer используются для подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин", - сообщила Айжан Есмагамбетова.

 
Она пояснила, что в настоящее время вакцина Pfizer используются только для вакцинации тех групп, для которых она изначально закупалась. Это дети до 18 лет, кормящие и беременные, а также для тех, кто получил первую дозу этой вакцины и должен получить вторую. Для другой категории Pfizer уже не используется. 
 
По ее словам, ведутся переговоры о поставке дополнительной партии вакцины Pfizer.
 

Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на закуп 300 тысяч доз вакцины Pfizer. Переговоры с компанией Pfizer ведутся. И этот объем вакцины будет предназначен для категории 12-18 лет, беременные и кормящие", - сказала вице-министр.

 
Главный санитарный врач отметила, что на сегодня мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тысяч доз вакцины QazVac. Этого объема вполне достаточно, чтобы закрыть потребность страны.
 

Дополнительно 500 тысяч доз QazVac мы также заявили потребность. У нас есть 1,5 млн доз вакцин, если считать среднее месячное потребление, то в среднем используется до 400 тысяч доз. На август и сентябрь у нас вакцины достаточно. Поэтому сейчас мы заранее начали работу по выделению средств из резерва правительства на закуп вакцин Pfizer и QazVac", - уточнила Айжан Есмагамбетова.

 
Она добавила, что партию вакцины QazVac ожидают получить к сентябрю.
 

Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу

27.07.2022, 15:15 7516
Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Каждые 2-3 недели мы обновляем прогноз эпидситуации. Согласно прогнозу, связанному с распространением ВА.5 субварианта омикрона и ростом заболеваемости, прогнозируется, что рост заболеваемости будет происходить в августе со спадом в сентябре. Мы прогнозируем до 4 тысяч случаев в августе со снижением уже в сентябре", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
При этом она отметила, что прогноз постоянно обновляется и цифры могут измениться.
 

За последние три года ситуация характеризуется ростом заболеваемости начиная где-то с 20-х чисел июня, затем нарастает в июле с пиком в начале августа, в августе тоже рост заболеваемости, и постепенно к концу августа идет на спад. Это то, что мы наблюдаем в течение последних трех лет с момента объявления пандемии коронавирусной инфекции", - уточнила Айжан Есмагамбетова.

 
По данным Минздрава, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в июле составит 1250, в августе - 4000 и в сентябре - 550 случаев в сутки. 
 
При реалистичном сценарии число зарегистрированных случаев до 750 в сутки в июле, 2400 случаев в августе и до 350 случаев в сентябре 2022 года. 
 
При оптимистичном сценарии в июле среднесуточное число зарегистрированных случаев до 470 случаев, в августе - до 1000 и сентябре до 350 случаев в сутки.
 
Она отметила, что вариант омикрон штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 95% исследованных образцов. Среди линий омикрона доля BA.5 и BA.4 продолжает увеличиваться, в том числе BA.5 был обнаружен в 100 странах, и в течение недели доля BA.5 среди всех последовательностей увеличилась до 54%. 
 

Вместе с тем субвариант омикрона ВА2.75 (Кентарв) находится под наблюдением ВОЗ, который наблюдается в 15 странах мира и составляет 0,05% всех исследованных образцов. Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются", - сказала она.

 
Вице-министр проинформировала, что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,9 раз (с 8156 до 15503 случаев). В сутки регистрируется до 2700 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-. 
 
Она отметила, что, несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. Занятость реанимационных коек составляет 8% (45 коек из 553 коек). 
 

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения", - напомнила Есмагамбетова. 

 
"Зеленая" зона
 
  • показатель занятости коек до 12,5 на 100 000 населения независимо от R;
  • показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R < 1; 
 
"Желтая" зона
 
  • показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R > 1;
  • показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R < 1; 
 
"Красная" зона
 
  • показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R > 1;
  • показатель занятости коек больше 50 на 100 000 населения независимо от R; 
 
При переходе в "желтую" зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).
 
При переходе в "красную" зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в "желтой" зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусом

27.07.2022, 08:59 9591
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 864, 
 
в городе Алматы - 505, 
 
в городе Шымкенте - 84, 
 
в Акмолинской области - 89, 
 
в Актюбинской области - 33, 
 
в Алматинской области - 73,
 
Жетысуской области - 74,
 
в Атырауской области - 68, 
 
в ВКО - 20, 
 
в Абайской области - 43,
 
в Жамбылской области - 81, 
 
в ЗКО - 52, 
 
в Карагандинской области - 379, 
 
в Улытауской области - 41,
 
в Костанайской области - 49, 
 
в Кызылординской области - 102, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 49, 
 
в СКО - 24, 
 
в Туркестанской области - 20. 
 
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
 
В Казахстане за сутки 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 303 634 человека.
 
На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 20 958 человек (20 790 КВИ+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1386 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 572 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
На 27 июля в Казахстане I компонентом провакцинирован 10 779 171 человек, II компонентом - 10 509 200 человек. Ревакцинировано 4 987 487 человек.
 
По данным Минздрава, за 25 июля в Казахстане выявлено 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
25 июля от КВИ+ скончался 1 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 1859 новых случаев коронавируса

26.07.2022, 08:42 14211
В Казахстане зарегистрировано 1859 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 835, 
 
в городе Алматы - 363, 
 
в городе Шымкенте - 17, 
 
в Акмолинской области - 66, 
 
в Актюбинской области - 11, 
 
в Алматинской области - 45,
 
Жетысуской области - 60,
 
в Атырауской области - 64, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 8,
 
в Жамбылской области - 61, 
 
в ЗКО - 21, 
 
в Карагандинской области - 170, 
 
в Улытауской области - 27,
 
в Костанайской области - 1, 
 
в Кызылординской области - 42, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 29, 
 
в СКО - 3, 
 
в Туркестанской области - 6. 
 
По данным Минздрава, за 24 июля зарегистрировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
24 июля один человек скончался от КВИ+.
 
На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 1472 пациента, на амбулаторном уровне - 18 099 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 
В Казахстане по состоянию на 26 июля I компонентом провакцинировано 10 777 692 человека, II компонентом - 10 506 711 человек. Ревакцинировано 4 977 049 человек.
 
В Казахстане за сутки 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 302 320 человек выздоровели от COVID-19.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19

25.07.2022, 08:33 20096
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 333 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 806, 
 
в городе Алматы - 532, 
 
в городе Шымкенте - 46, 
 
в Акмолинской области - 68, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 83,
 
Жетысуской области - 84,
 
в Атырауской области - 61, 
 
в ВКО - 6, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 76, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 130, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 36, 
 
в Мангистауской области - 14, 
 
в Павлодарской области - 28, 
 
в СКО - 8, 
 
в Туркестанской области - 11. 
 
На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 18 962 человека (18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 682 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По данным Минздрава РК, за 23 июля в РК выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев от КВИ- не зарегистрировано.
 
23 июля 1 человек скончался от КВИ+.
 
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
 
На 24 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 704 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 326 883
 
 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ

24.07.2022, 11:00 26181
В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 2649 новых случаев заражения, из них: 
 
в Нур-Султане - 808, 
 
в Алматы - 810, 
 
в Шымкенте - 102, 
 
в Акмолинской области - 73, 
 
в Актюбинской области - 26, 

в Алматинской области - 81,
 
Жетысуской области - 64,
 
в Атырауской области - 56, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 34,
 
в Жамбылской области - 85, 
 
в ЗКО - 45, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 44,
 
в Костанайской области - 41, 
 
в Кызылординской области - 60

в Мангистауской области – 30, 
 
в Павлодарской области – 31, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 19. 
 
Сообщается, что за прошедшие сутки в Казахстане выздоровел 971 человек, из них 293 в Нур-Султане, в Алматы - 590, в Алматинской области - 29, в Карагандинской области - 49, в Туркестанской области - 10. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19. 
 
По данным на 23 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 315 человек, вторым - 9 326 873 человек. 
 
Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 231 650 человек, вторым компонентом - 1 179 199 человек. Из них первую дозу получили 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина и 145 107 кормящих женщин; вторую дозу получили 850 610 подростков, 39 019 беременных и 140 416 кормящих женщин.
 
По информации на 24 июля, лечение от КВИ продолжают получать 17 992 человека (–17 825+ и 167 КВИ-), из них 1280 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном уровне - 16 712 пациентов.
 
За 22 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По состоянию эпидемиологической ситуации "желтой" зоне находится Нур-Султан, в "зеленой" - остальные регионы Казахстана
 

В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом

23.07.2022, 18:48 32571
В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом
ПЕКИН. 23 ИЮЛЯ - В Китайской Народной Республике "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом, рассказал в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин) Сюн Лэпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что мы сделали против омикрона… Суть "политики нулевой терпимости" - быстро реагировать, с минимальными затратами и расходами преодолеть новую вспышку. Раннее выявление, раннее формирование, ранняя изоляция, раннее лечение. Во-первых, "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом. Во-вторых, нулевая терпимость - проявление приверженности идее "жизнь человека важнее всего". В-третьих, нулевая терпимость - пример для всего мира в борьбе с эпидемией, реализации идеи "сообщества единой судьбы человечества", - сообщил Сюн Лэпин.

 
По информации эксперта, "ключевая идея в борьбе против ковида - "люди превыше всего, жизнь превыше всего" - обещание Коммунистической партии Китая своему народу, который составляет 1,4 миллиарда человек. Именно этой идеи всегда придерживались в постоянной борьбе Китая против эпидемии".
 

Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 млрд юаней (около $23 млрд) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение - потом оплата", при этом многих лечили абсолютно бесплатно. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тысячи юаней (более $3 тысяч), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тыс.яч ($21,5 тысячи), а в критических - миллиона юаней ($143 тысячи). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью", - подчеркнул Сюн Лэпин.

 
Гуманитарная помощь мировому сообществу со стороны Китая
 

По состоянию на апрель 2022 года Китай предоставил сотни миллиардов штук противоэпидемических средств 153 странам и 15 международным организациям. Также 2,2 миллиарда доз вакцинации более чем 120 странам и международным организациям. В 2020 году Китай отправил ВОЗ 50 миллионов долларов США для поддержки стран, отстающих в медицинском обслуживании, и провел около 30 встреч по обмену опытом с более чем 100 странами и регионами с помощью удаленной видеосвязи", - отметил эксперт.

 
Сюн Лэпин
 
Кандидат политических наук.
 
Старший преподаватель Beijing Foreign Studies University. 
 
Ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин). 
 
Корреспондент, переводчик, редактор "Россия сегодня" (Москва, 2016-2019).
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

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