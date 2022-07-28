В Минздраве рассказали, как будут выявлять поддельные паспорта вакцинации

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала, какие меры планирует принять ведомство против подделки паспортов вакцинации от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Есть взаимопризнание паспортов вакцинации с 35 странами. Что касается подложных паспортов вакцинации, в принципе, мы такую статистику ежедневно не ведем - сколько выявлено, сколько привлечено к ответственности. Но мы ведем работу на системном уровне, чтобы этого не допускать", - рассказала Айжан Есмагамбетова.
Она также рассказала, что у медорганизаций нет права удалять записи. Теперь делать это могут только после рассмотрения в управлении здравоохранения.
Когда деньги переводим с карточки, нам приходит сообщение с кодом для подтверждения, что эту операцию проводим действительно мы. Точно такую же функцию мы планируем ввести в наши информационные системы, когда приходит человек на вакцинацию. То есть ему будет приходить СМС-сообщение с кодом, и он будет обязан назвать этот код медработнику, чтобы его данные ввести. Без пациента никакие данные в этом случае вводиться не будут", - рассказала о планах Есмагамбетова.
Если раньше поздравляли с вакцинацией, то сейчас введена дополнительно функция о том, что, если человек не получал вакцину, он мог бы обратиться по номеру 1414 или Telegram-бот ОСМС.
Тогда эти факты попадают туда, и там они начинают расследоваться. И если они носят системный характер, то, естественно, будет передача в соответствующие органы, так как это подлог, если это факты, связанные с техническими моментами, то это уже оргмеры", - сообщила главный санврач.
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания.
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу.