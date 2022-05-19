В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон

По словам Ажар Гиният, стелс-омикрон протекает легче, чем дельта, но при этом он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию.
Она уточнила, что данный штамм коронавируса выявлен в 12 регионах страны, а также в Нур-Султане и Алматы.
Мы не ожидаем, что он приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания", - сказала Гиният.
Также она добавила, что на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима. Решение о его возврате будет зависеть от эпидситуации в стране.
Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавируса.