В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о течении заболевания штаммом коронавируса стелс-омикрон и о том, будет ли введен карантин на фоне его распространения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Ажар Гиният, стелс-омикрон протекает легче, чем дельта, но при этом он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию.

Она уточнила, что данный штамм коронавируса выявлен в 12 регионах страны, а также в Нур-Султане и Алматы.

Мы не ожидаем, что он приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания", - сказала Гиният.





Также она добавила, что на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима. Решение о его возврате будет зависеть от эпидситуации в стране.



