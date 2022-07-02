В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В ходе заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан рассмотрены дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения КВИ решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:

•перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

•перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

•обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;

•рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.