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В Нур-Султане намерены закрыть предприятия и ТРЦ при отказе коллективов от вакцинации

22.06.2021 10045
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Нур-Султане вероятность так называемого индийского штамма коронавируса выявлена в пробах 56% пациентов, взятых на исследование. Для снижения темпов распространения заболевания в столице введут дополнительные ограничительные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане на дополнительное обследование были взяты пробы у 54 больных. Из них у 56% пациентов выявлена вероятность индийского штамма (Дельта-штамм). Новый вид мутации наиболее заразен и быстро распространяется. В целях обеспечения безопасности горожан в столице введут дополнительные карантинные ограничения, сообщили в акимате столицы. 
 
Эти меры были рассмотрены на заседании городского штаба под руководством акима города Алтая Кульгинова.
 

В городе мы фиксируем резкий скачок заболеваемости. Предварительные анализы проб, которые были взяты у 54 больных, показывают, что у 56% из них выявлена вероятность индийского штамма. Новый вид мутации наиболее опасен, так как более высоки риски летальности, сильнее сказывается на иммунитете человека. У 39% британский штамм. Более чем у 80% пациентов (индийский, британский штаммы) имеются клинические проявления, в том числе 20 больных были госпитализированы, у 20% отсутствуют симптомы, в том числе 1 пациент госпитализирован.

 
По словам главного госсанврача столицы Сархат Бейсеновой, в большинстве случаев больные были выявлены в ходе самообращения. Зарегистрированы шесть завозных случаев: из России и Афганистана, а также из других регионов - Туркестанской, Акмолинской областей и ВКО. 
 
Алтай Кульгинов встретился с руководителями коммунальных служб, строительных компаний, директорами школ, детских садов, колледжей, ТРЦ, ТД, рынков, представителями НПО и других крупных предприятий. 
 
В целях обеспечения безопасности людей и недопущения распространения коронавируса, озвучил необходимость вакцинирования трудовых коллективов. Только при формировании коллективного иммунитета их деятельность не будет приостановлена. В случае низкого числа вакцинированных, работы на данных объектах будут остановлены.
 
Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в столице, а также при необходимости в других регионах. также с учетом нестабильной обстановки в соседних государствах будет усилен контроль на государственной границе.
 

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