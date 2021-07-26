В Нур-Султане переполнены реанимации

Фото: УВП столицы

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Эпидемиологическая ситуация в столице Казахстана остается нестабильной. Ежедневно фиксируется более 1300 случаев заражения коронавирусом. Дельта-штамм отличается быстротечностью, контагиозностью и более тяжелым течением для организма человека. Столичные медики, которые более полутора лет борются с COVID-19, показали всю картину с коронавирусом в госпиталях, передает KAZAKHSTAN TODAY.





На одном из кадров запечатлена грудная область мужчины, который еле дышит. Как говорит голос за кадром, пациент уже не может дышать самостоятельно - его подключили к аппарату для поддержки дыхания.





Пенсионерка Мадина Сыздыкова признает, что с супругом немного "расслабились" и позабыли про бушующий вирус, которым все еще заражаются казахстанцы.

Все было хорошо до того момента, пока мы с супругом придерживались всех мер безопасности. Уважаемые граждане! Я вас, как заболевшая коронавирусом, прошу не игнорировать эту болезнь. Вирусная инфекция есть и очень опасная. Бояться стоит! С супругом лежим в этой больнице и получаем все необходимое лечение", - подытожила 68-летняя Мадина С.





Врач-инфекционист многопрофильной городской детской больницы, которая перепрофилирована под инфекционный стационар, Айнур Омарова обратилась с призывом к населению и напомнила про опасность инфекции.

Я хочу, чтобы вы из первых уст узнали о серьезности ситуации. Очень много тяжелобольных, все реанимационные койки заняты. Очень много заболевших детей. Единственной мерой, которая позволит вам обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих, является соблюдение саннорм и вакцинация. Только вакцинация позволит вам избежать тяжелого течения болезни, подключения к ИВЛ. Вакцинация спасет как вашу жизнь, так и окружающих", - говорит врач-инфекционист.





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