В Нур-Султане приостановят работу ряда объектов

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане в 4 раз ужесточат карантин. Готовится новое постановление государственного санврача города с дополнительными карантинными ограничениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мониторинговые группы по соблюдению карантинных мер продолжают работать в усиленном режиме. В том числе усилен контроль по качественной работе объектов, включенных в проект Ashyq, сообщает сайт столичного акимата.

Будет запрещена работа закрытых пляжей и аквапарков, в том числе в части функционирования бассейнов; городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе; прогулочных судоходных средств (теплоходы, катера, лодки, катамараны, водные мотоциклы и тому подобное), кинотеатров.

Учитывая, что ночным клубам не разрешено работать в рамках проекта Ashyq, деятельность ночных клубов остается под запретом. Работа летников, которые работают без Ashyq, в выходные дни будет приостановлена.

Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию.

Кроме того, будет сокращено время работы для объектов общественного питания (которые работают без проекта Ashyq) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в будние дни с 07.00 до 20.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние дни с 07.00 до 22.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, планируется установить режим работы внутри помещения в будние дни с 07.00 до 22.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07.00 до 24.00.

В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества - работа данных объектов будет остановлена.

Для того чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%. На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 270 тыс. человек. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей", - подчеркнули в акимате Нур-Султана.

По состоянию на 23.59 7 июля в Казахстане подтверждено 445 091 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 794.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства