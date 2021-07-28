В пяти городах Казахстана со 2 августа усилят карантин

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Сегодня Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно информации, на данные города приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Атырау и Караганды со 2 августа вступят в силу следующие ограничительные меры:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

- перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев).

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.

Вице-премьер Ералы Тугжанов отметил важность работы мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и отметил низкую активность в данном направлении во всех регионах. Так, максимальное снижение охвата рейдами объектов МСБ наблюдается в Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. Снижение количества выявленных нарушений отмечается в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Тугжанов поручил активизировать работу мониторинговых групп во всех регионах.

Также вице-премьер отметил низкие темпы вакцинации в некоторых регионах страны. К примеру, в Мангистауской области 1-м компонентом привито всего 25,6% населения, что более чем в 2 раза ниже среднего значения по республике (52,4%). Показатели 6 регионов (ЗКО, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская, Павлодарская области) значительно отстают от среднего значения по стране.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14 июля 2021 года №32, в срок до 10 августа все работники сферы услуг должны получить прививку первого компонента вакцины против COVID-19.





Дополнено: Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в стране продолжается рост заболеваемости КВИ во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раз.





Система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. В этой связи МВК рассмотрено ряд мер по ужесточению карантинного режима.





По состоянию на 26 июля в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза. В связи с чем, в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза.





По словам министра, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период, отмечается в Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.





Согласно ежедневного мониторинга коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 26 июля занятость инфекционных коек по республике составила 55%, реанимационных коек - 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской - 73%, Кызылодинской областях - 73%, Нур-Султан - 76%, и Шымкент - 81%, реанимационных коек в Акмолинской - 69% области, Нур-Султан - 84% и Шымкент - 63%.





В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в 2 раза. Также в 2 раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области", - заявил Цой.





В этой связи глава Минздрава указал на необходимости обеспечения бесперебойной работы ПМСП, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, КТ и рентген диагностики для установки диагноза КВИ, а также принять меры по своевременному амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения КВИ.

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