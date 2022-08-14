В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 302,
- в городе Алматы - 156,
- в городе Шымкенте - 16,
- в Акмолинской области - 99,
- в Актюбинской области - 34,
- в Алматинской области - 23,
- в Жетысуской области - 38,
- в Атырауской области - 36,
- в ВКО - 41,
- в Абайской области - 21,
- в Жамбылской области - 27,
- в ЗКО - 111,
- в Карагандинской области - 193,
- в Улытауской области - 12,
- в Костанайской области - 87,
- в Кызылординской области - 30,
- в Мангистауской области - 43,
- в Павлодарской области - 110,
- в СКО - 68,
- в Туркестанской области - 5.
В Казахстане 2133 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 338 589 человека.
На 12 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 570 700 человек, вторым компонентом - 9 349 841 человек.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 13 августа все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.