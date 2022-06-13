В России выявили новый вариант омикрона

МОСКВА. 12 ИЮНЯ - В России впервые выявили вариант омикрона ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрона BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - цитирует Хафизова РИА Новости .

Он пояснил, что вариант BA.2 и его субварианты составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев инфицирований.

По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.

Однако варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы омикрона, заключил специалист.