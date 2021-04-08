В Шымкенте усилили карантинные меры

ШЫМКЕНТ. 7 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление "Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Шымкенте", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Усилить меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с ноля часов 12 апреля 2021 года до ноля часов 26 апреля 2021 года. Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей ("ауызашар", поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, "кудалык", той, "беташар" и другое); ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет; при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков", - говорится в сообщении.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. Шымкент находится в "желтой" зоне





На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 258 917 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

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