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В СКО с 16 октября ужесточают карантин

15.10.2020 25678
В СКО с 16 октября ужесточают карантин
Петропавловск. 15 октября. Kazakhstan Today - Постановлением санврача Северо-Казахстанской области с 16 октября в регионе ужесточают карантин, передает Kazakhstan Today.
 
Деятельность торговых центров (с наполняемостью не более 30% и не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) ограничивается режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00. В субботу-воскресенье их работа приостанавливается, за исключением отделов продтоваров и аптек.
 
Общественный транспорт будет работать с понедельника по пятницу с 06.30 до 22.00, в выходные ходить не будет. При этом в часы пик число автобусов должно быть увеличено, их заполняемость допускается только по числу посадочных мест.
 
Салоны красоты могут работать по предварительной записи при соблюдении условия: не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя. 
 
Фитнес-центры работают при заполнении не более 50% от проектной мощности и полностью закрываются в выходные дни. Бассейны также не будут работать в субботу и воскресенье.
 
Объектам общественного питания разрешено заполнять не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий. Посетителей они будут принимать с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00, а в выходные дни могут работать исключительно на доставку еды на вынос.
 
Детские кабинеты, центры коррекции, организации внешкольного дополнительного образования также закрываются на выходные, в будние дни число детей в группах не более 15 человек по предварительной записи.
 
Жителям области предписывается ограничить визиты соседей, знакомых, родственников и коллег. Под запретом остаются семейные мероприятия. В общественных местах нельзя собираться более 3 человек, за исключением членов семьи, с соблюдением дистанции не менее 2 метров. В субботу и воскресенье вводится полный запрет на посещение парков, площадей и скверов, набережных.
 
При проведении похоронных мероприятий допускается скопление не более 30 человек с соблюдением дистанции не менее 2 метров.
 
Ношение масок в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, в помещениях, в общественном транспорте, обязательно для всех, кроме детей до пяти лет. 
 

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