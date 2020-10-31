В службе скорой медпомощи Алматы рассказали о готовности к возможной новой волне COVID-19

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности главного врача службы скорой медицинской помощи города Алматы Биржан Оспанов рассказал о готовности к возможной новой волне COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева был разработан эшелонированный подход организации медпомощи и маршрутизации работы скорой медицинской помощи мегаполиса. В этой связи был разработан алгоритм организации оказания помощи в условиях COVID-19.

По словам Оспанова, в период вспышки заболевания клиники в городе Алматы были разбиты на несколько эшелонов по региональному и территориальному принципу. В первом эшелоне находились крупные клиники, имеющие в своем составе сто и более коек, куда доставлялись пациенты с тяжелой и средней степенями тяжести течения болезни. Ко второму эшелону относятся стационары, которые имеют менее мощные в своем составе коечные фонды и реанимацию. 4-й эшелон подразумевает стационарное лечение для больных в тяжелой форме, 5-й эшелон - реанимационные отделение. Таким образом, маршрутизация работы скорой помощи в соответствии с эшелонами защиты поможет избегать пиковых нагрузок на 4-й и 5-й эшелоны.

Также разработан алгоритм действия службы скорой медицинской помощи при наступлении пика заболеваемости COVID-19. Имеется план действий, три основных сценария, согласно которым будут действовать медицинские сотрудники в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией. Все медработники прошли соответствующее обучение, рассказал представитель службы скорой медпомощи.

На текущий период в работе службы скорой медицинской помощи задействовано 180 бригад, 12 подстанций и свыше 3219 сотрудников.

В случае новой волны коронавируса предусматривается увеличение количества бригад до 260, ведется расчет на дополнительные 40 бригад. Планируется увеличение количества кадров до 120 фельдшеров.

Количество обращений в пик заболеваемости составило 8 тысяч, в сравнении: за сутки у нас бывает 2-2,5 тысячи. Количество вызовов в обычные дни составляет до 2 тысяч, в пик - более 4 тысяч", - отметил Оспанов.

Помимо этого, предполагается расширение информационно-оперативного диспетчерского отдела до 22 и увеличение количества фельдшеров по приему на 103 до 60.

Для консультирования горожан по вопросам коронавирусной инфекции работает специальный Call-центр 3000-505", - добавили в пресс-службе акима Алматы.

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