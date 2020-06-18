В столице ухудшилась эпидситуация - Кисикова

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на пресс-конференции в СЦК сообщила об ухудшении эпидемиологической обстановки в столице, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, количество инфицированных коронавирусом людей растет, в связи с чем растет и нагрузка на медработников, которые итак уже третий месяц работают на износ.

Если с начала текущего года в день в среднем поступало пять пациентов с пневмонией, то, начиная с июня ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем каждый второй с вирусной пневмонией, из них 90 поступают в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах, на сегодняшнее утро составляет 1711 человек (90% от конечной мощности), из них в реанимационном отделении - 80 человек. Количество людей, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось в четыре раза. Из них 91% составляет среднетяжелой степени тяжести, 9% - тяжелые и крайне тяжелые, которые сразу поступают в отделение реанимации", - сказала Кисикова.

Она отметила, что в последние дни выявляется свыше 150 новых случаев заражения коронавирусом, притом половина из них - бессимптомные носители. Также в столице в 3,5 раза увеличилось количество обращений в скорую помощь.

Около 3700 обращений за прошедшие сутки. Обслужено более двух тысяч вызовов. Количество по линии коронавируса увеличилось за сутки до 427 вызовов, то есть в 8 раз. Благо, в начале года мы закупили свыше 50 машин, это хоть как-то помогает снять нагрузку. Дополнительно привлечены транспортные средства на уровне поликлиник", - сказала она.





Напомним, на сегодняшний день в столице зарегистрирован 2951 случай КВИ.

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