В ВКО продлили карантин

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Карантин продлили с 4 по 17 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Карантинные ограничения смягчили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сегодня подписала постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане", передает KAZAKHSTAN TODAY. Согласно документу, на объектах предпринимательства продолжат реализацию проекта "Ashyq". При этом в будние дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq" разрешено работать до ноля часов, лидерам "Ashyq" - до 02.00. В выходные дни участникам проекта также разрешено работать до полуночи, а лидерам до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. При этом требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. По-прежнему запрещены организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и прочих) и других массовых мероприятий, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается режим работы согласно постановлению ГГСВ РК № 44, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 252 - в Нур-Султане

Сводка эпидситуации в РК: СКО вернулась в красную зону

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 1 октября в Казахстане подтверждено 889 040 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 252; в Алматы - 485; в Шымкенте - 105; в Акмолинской области - 55; в Актюбинской области - 82; в Алматинской области - 225; в Атырауской области - 56; в Восточно-Казахстанской области - 123; в Жамбылской области - 51; в Западно-Казахстанской области - 82; в Карагандинской области - 152; в Костанайской области - 109; в Кызылординской области - 45; в Мангистауской области - 8; в Павлодарской области - 121; в Северо-Казахстанской области - 67; в Туркестанской области - 40. В Казахстане за сутки 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 826 090 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 027 пациента. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии - 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 229 пациентов, на аппарате ИВЛ - 147 пациентов. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 октября 2021 года зарегистрировано 11 253 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 сентября от КВИ+ скончались 32 человека. 30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших -76 040, летальных случаев - 4844, выздоровевших - 62 967. На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 684 022 человек, 2-м компонентом - 6 635 545 человек. В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область, а также сюда перешла Северо-Казахстанская область. В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

Акмолинская область обеспечена дорогостоящими препаратами для лечения КВИ