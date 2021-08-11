В Жамбылской области за проведение тоя оштрафовали акима района

Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией в Алматы за первое полугодие 2021 года выплачено 15,8 млрд тенге, также проведены ПЦР-тесты более 313 тысячам граждан на сумму 2,5 млрд тенге.