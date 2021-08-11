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В Жамбылской области за проведение тоя оштрафовали акима района

10.08.2021 6616
ТАРАЗ. 10 АВГУСТА - В Жамбылской области за проведение тоя в разгар пандемии оштрафовали акима Байзакского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бакыт Казанбасов решил отпраздновать свой юбилей в одном из ресторанов Тараза. За нарушение карантина главе районе пришлось выплатить штраф. Видео семейного торжества попало в социальную сеть. На кадрах видно, что в зале присутствовало много гостей, сообщает "Хабар 24". 
 

По данному факту были проведены работы. Факты подтвердились. Владельца ресторана оштрафовали на 230 МРП, это получается где-то 670 тысяч тенге, а на хозяина мероприятия был наложен штраф в размере 30 МРП на физлицо, это 87 тысяч тенге. Именно по чиновникам - это первый случай. Данных фактов до этого не было", - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Баглан Кыдырбаев. 

 

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