В Жамбылской области за проведение тоя оштрафовали акима района

ТАРАЗ. 10 АВГУСТА - В Жамбылской области за проведение тоя в разгар пандемии оштрафовали акима Байзакского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бакыт Казанбасов решил отпраздновать свой юбилей в одном из ресторанов Тараза. За нарушение карантина главе районе пришлось выплатить штраф. Видео семейного торжества попало в социальную сеть. На кадрах видно, что в зале присутствовало много гостей, сообщает "Хабар 24".
По данному факту были проведены работы. Факты подтвердились. Владельца ресторана оштрафовали на 230 МРП, это получается где-то 670 тысяч тенге, а на хозяина мероприятия был наложен штраф в размере 30 МРП на физлицо, это 87 тысяч тенге. Именно по чиновникам - это первый случай. Данных фактов до этого не было", - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Баглан Кыдырбаев.
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