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В Жанаозене и ряде сел Мангистауской области вводят карантин

25.06.2020, 09:05 7561
В Жанаозене и ряде сел Мангистауской области вводят карантин
Актау. 25 июня. Kazakhstan Today - На территории города Жанаозена и Каракиянского района с 25 июня будут введен карантинный режим и ряд ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.
 

В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на территории города Жанаозена и Каракиянского района, с учетом текущей эпидемической ситуации (в том числе, в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак) с 00.00 25 июня 2020 года по 07.00 13 июля 2020 года будут введен карантинный режим и ряд ограничительных мер", - говорится в сообщении акимата Мангистауской области. 

 
По информации ведомства, будут установлены блокпосты на дорогах между городом Жанаозеном, Каракиянским районом и Актау.
 

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