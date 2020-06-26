В Жанаозене и ряде сел Мангистауской области вводят карантин

Актау. 25 июня. Kazakhstan Today - На территории города Жанаозена и Каракиянского района с 25 июня будут введен карантинный режим и ряд ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на территории города Жанаозена и Каракиянского района, с учетом текущей эпидемической ситуации (в том числе, в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак) с 00.00 25 июня 2020 года по 07.00 13 июля 2020 года будут введен карантинный режим и ряд ограничительных мер", - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

По информации ведомства, будут установлены блокпосты на дорогах между городом Жанаозеном, Каракиянским районом и Актау.

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