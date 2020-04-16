Вакцину от коронавируса впервые ввели здоровому человеку в США

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер, передает Kazakhstan Today.

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph. По словам женщины, она не осознавала в полной мере, что участвует в этом рискованном эксперименте. Сначала участницу попросили ознакомиться с рисками, которые могут повлечь клинические испытания. Сам препарат с номером мРНК-1273, по словам Халлер, был похож на прививку от гриппа. Она отметила, что у нее не возникло никакой боли или раздражения от инъекции", - пишет портал coronavirus-monitor.ru .

Американка также описала то, что происходило с ней после вакцинации.

В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все - после этого все было хорошо", - рассказала она.

Из соображений безопасности женщину оставили на карантине. Через некоторое время ей повторно введут вакцину, как и остальным 44 испытуемым, участвующим в научном эксперименте. За ними будут наблюдать врачи до весны следующего года.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку, пишет The Telegraph.

Портал напоминает, что 11 апреля российскому научному сотруднику ГНЦ ВБ "Вектор" Алексею Кабанову также ввели тестовый вариант вакцины от коронавируса. Он также описал этапы эксперимента, направленного на борьбу с COVID-19.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. В стране уже выздоровели 220 человек, скончались - 15.

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