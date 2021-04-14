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Волонтеры помогают медикам в прививочных пунктах Алматы

13.04.2021 7777
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Более 900 специально обученных волонтеров-медиков помогают в прививочных пунктах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На помощь профессиональным врачам и медицинским сестрам пришли 975 добровольцев из числа студентов медицинских вузов, колледжей и преподавателей. Все они прошли специальные курсы обучения, организованные Алматинским высшим медицинским колледжем и Высшей школой общественного здравоохранения и организацией ICAP при Колумбийском университете", - сообщил на онлайн-брифинге в РСК координатор волонтеров и приглашенных специалистов штаба по проведению массовой вакцинации населения в Алматы Жанибек Солтанай. 

 
По его словам, обучение состояло из трех этапов: 1 - теоретический курс, который проходил через платформу ZOOM; 2 - практический, когда студенты и преподаватели учились в прививочных пунктах; 3 - мониторинг внедрения полученных навыков и знаний на практике.
 

В ходе обучения волонтеры и специалисты, в любое время могли задавать вопросы, отрабатывать теоретические и практические навыки. Обучение проводилось раздельно, с разбивкой на группы координаторов, регистраторов, средних медицинских работников и врачей", - сказал Жанибек Солтанай.

 
Из 975 приглашенных волонтеров и специалистов 120 являются слушателями резидентуры, 149 интернов, 221 студент бакалавриата, в общей сложности 490 обучающихся по медицинским специальностям.
 

В основном в прививочной кампании задействованы резиденты, интерны и студенты Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, остальные студенты Казахстанско-Российского медицинского университета, Казахского университета непрерывного образования и Медицинского факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби", - перечислил Жанибек Солтанай.

 
Также в волонтерской деятельности задействованы 285 студентов из высших учебных заведений города Алматы и 200 обучающихся из числа преподавателей Высшего медицинского колледжа, медицинского центра Эмили и медколледжей "Интердент", "Аяжан".
 
Жанибек Солтанай отметил, что активисты приступили к помощи в 91 пункте иммунизации. Таким образом, снижена нагрузка на квалифицированных медиков, которые задействованы в лечении пациентов. Добровольцы проводят термометрию, информируют население о возможностях и местах вакцинации, оказывают помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации. Студенты трудятся в смотровых кабинетах, где помогают врачам проводить осмотр - измерять температуру, пульс, давление и оксигенацию. В прививочном кабинете волонтеры помогают медицинскому персоналу с заполнением документации. 
 
Напомним, в Алматы вакцину от коронавируса можно получить в одном из 200 прививочных пунктов, которые расположены, на базе 74 городских поликлиник, а также на объектах культуры, в торгово-развлекательных центрах, рынках и школах. Узнать местонахождение прививочного пункта можно на сайте управления общественного здоровья, а также по телефонам 3000-505 и 1312. Также записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение E-Gov Mobile или платформу E-Gov.

Ранее сообщалось, что в Алматы против коронавирусной инфекции за сутки провакцинировано 11 130 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано 86 790 человек.
 

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