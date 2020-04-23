Врачи КНР высоко оценили усилия Алматы по борьбе с коронавирусом

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня во время онлайн-встречи с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым врачи из КНР дали высокую оценку усилиям Алматы по борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима города, врачи из КНР ознакомились с ситуацией в медицинских учреждениях Алматы, с методами профилактики и лечения больных коронавирусной инфекцией, а также провели ряд обучающих тренингов для медработников. В ходе разговора с акимом китайские специалисты отметили высокий уровень подготовленности города к борьбе с COVID-19, значимость массового тестирования, а также карантинных мер для всех потенциальных контактных по коронавирусу граждан.

Также во время беседы была отмечена хорошая организация по самоизоляции городского населения, что способствует купированию очагов заражения и нераспространению вируса.

Кроме того, на встрече были обсуждены методы и эффективность массового тестирования, профилактики, лечения и реабилитации пациентов. Особое внимание уделено подготовке и постоянному обучению медработников.

Аким города Бакытжан Сагинтаев поблагодарил специалистов из КНР, прибывших для помощи в борьбе с КВИ.

В пресс-службе уточнили, что в состав китайской делегации вошли эксперты в области пульмонологии, инфекционных заболеваний, интенсивной терапии, эпидемиологии, общественного здравоохранения.

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