За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 210 человек

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - С 13 по 19 июля зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает портал coronavirus2020.kz, передает Kazakhstan Today.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

В частности, в Акмолинской области зарегистрировано 7 случаев с летальным исходом от коронавируса: мужчины 1960, 1974, 1962, 1970 годов рождения; женщины 1962, 1940, 1974 годов рождения.

Атырауская область - 5: мужчина 1955 года рождения; женщины 1951, 1971, 1951, 1950 годов рождения.

Актюбинская область - 9: мужчины 1965, 1960, 1955 годов рождения; женщины 1971, 1938, 1957, 1960, 1944, 1965 годов рождения.

Жамбылская область - 4: мужчина 1956 года рождения; женщины 1990, 1956, 1957 годов рождения.

Карагандинская область – 6: мужчины 1961, 1938, 1940 годов рождения; женщины 1940, 1928, 1957 годов рождения.

Мангистауская область – 11: мужчины 1940, 1973, 1944, 1972, 1968, 1967, 1951, 1960 годов рождения; женщины 1949, 1959, 1954 годов рождения.

Северо-Казахстанская область - 2: мужчины 1964, 1945 годов рождения.

Туркестанская область - 18: мужчины 1941, 1951, 1949, 1960, 1963, 1958, 1952, 1955, 1937 годов рождения; женщины 1957, 1942, 1985, 1997, 1956, 1996, 1986, 1991, 1950 годов рождения.

Павлодарская область - 8: мужчины 1955, 1956 годов рождения; женщины 1946, 1955, 1955, 1949, 1964, 1974 годов рождения.

город Нур-Султан - 114: мужчины 1955, 1962, 1952, 1959, 1959, 1940, 1978, 1955, 1953, 1977, 1954, 1963, 1976, 1957, 1943, 1941, 1980, 1963, 1946, 1975, 1950, 1954, 1953, 1958, 1964, 1960, 1947, 1967, 1965, 1932, 1951, 1951, 1973, 1963, 1959, 1954, 1957, 1954, 1975, 1951, 1958, 1946, 1946, 1959, 1950, 1977, 1968, 1944, 1947, 1950, 1951, 1935, 1948, 1942, 1944, 1962, 1970, 1950, 1950, 1986, 1953, 1966 годов рождения; женщины 1948, 1950, 1951, 1973, 1942, 1961, 1975, 1966, 1945, 1962, 1952, 1965, 1964, 1970, 1939, 1968, 1957, 1933, 1946, 1965, 1959, 1987, 1972, 1968, 1994, 1946, 1971, 1943, 1948, 1940, 1947, 1937, 1963, 1956, 1961, 1950, 1952, 1950, 1950, 1942, 1959, 1959, 1944, 1955, 1946, 1952, 1941, 1945, 1950, 1947, 1955, 1954 годов рождения.

Алматинская область - 19: мужчины 1974, 1951, 1971, 1946, 1971, 1965, 1965, 1949, 1973, 1934, 1974, 1945, 1939, 1962, 1938, 1959 годов рождения; женщины 1949, 1947, 1959 годов рождения.

город Шымкент - 7: мужчины 1951, 1961, 1951, 1959, 1970, 1947, 1962 годов рождения.





В республике выявлено 71 838 случаев коронавируса, 43 401 человек выздоровел от заболевания.

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