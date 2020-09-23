За неделю в РК от КВИ скончались 28 человек

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - С 14 сентября по 20 сентября в Казахстане зарегистрированы 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, из 28 скончавшихся в:

Атырауской области - 5: мужчины 1967, 1961, 1956 годов рождения; женщины 1943, 1965 годов рождения;

Западно-Казахстанской области - 4: мужчины 1963, 1991, 1952 годов рождения; женщина 1939 года рождения;

Восточно-Казахстанской области - 6: мужчины 1958, 1940, 1961 годов рождения; женщины 1937, 1980, 1960 годов рождения;

Северо-Казахстанской области - 1: женщина 1957 года рождения;

Костанайской области - 1: женщина 1986 года рождения;

Мангистауской области - 1: женщина 1932 года рождения;

Карагандинской области - 3: мужчина 1939 года рождения; женщины 1959, 1967 годов рождения;

Павлодарской области - 1: мужчина 1967 года рождения;

Жамбылской области - 3: женщины 1990, 1942, 1949 годов рождения;

Алматы - 2: женщины 1955, 1959 годов рождения;

Шымкенте - 1: женщина 1963 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1699 случаев с летальным исходом.

По состоянию на 23.59 21 сентября в Казахстане выявлены 107 374 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

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