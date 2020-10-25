За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 6 казахстанцев

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID-19 скончались 6 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за сутки от коронавируса скончались 2 человека, от вирусной пневмонии - 4.

Всего с за период с начала пандемии от коронавируса скончались 1815 казахстанцев. Количество летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса с 1 августа 2020 года выросло до 393.

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