За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 9 человек

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 2 сентября зарегистрировано 1600 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6973 человека, среди которых 29 детей. В стационарах находится – 3527 пациент, на амбулаторном уровне - 3446.

195 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 - крайней степени тяжести, 40 - на аппаратах ИВЛ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зафиксирован 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 103 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 25 751, летальных случаев - 295, выздоровевших - 5694.

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