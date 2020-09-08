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За сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

07.09.2020, 08:45 5563
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 5;
 
Атырауская область - 3;
 
Жамбылская область - 49;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Павлодарская область - 72.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 99 654.
 
Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших коронавирусом. По состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией.
 

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