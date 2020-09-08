За сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5;

Атырауская область - 3;

Жамбылская область - 49;

Западно-Казахстанская область - 2;

Павлодарская область - 72.

Итого выздоровевших в Казахстане - 99 654.

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