За сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 131 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5;
Атырауская область - 3;
Жамбылская область - 49;
Западно-Казахстанская область - 2;
Павлодарская область - 72.
Итого выздоровевших в Казахстане - 99 654.
Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших коронавирусом. По состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией.
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