За сутки в Казахстане выявлено 980 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Минздрава, зарегистрированы 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 478, бессимптомных носителей - 502.
Всего в стране подтверждено 96 922 случая, из них:
- в городе Алматы - 12 995 (+175);
- в городе Нур-Султан -12 530 (+186);
- в Атырауской области - 10 511 (+44);
- в Карагандинской области - 9160 (+85);
- в ВКО - 7045 (+92);
- в ЗКО - 6160 (+58);
- в городе Шымкент - 5070 (+26);
- в Алматинской области - 4623 (+46);
- в Жамбылской области - 3804 (+40);
- в Павлодарской области - 3469 (+22);
- в СКО - 3419 (+45);
- в Кызылординской области -3143 (+33);
- в Актюбинской области - 3085 (+2);
- в Мангистауской области - 3063 (+33);
- в Костанайской области - 2988 (+35);
- в Туркестанской области - 2929 (+27);
- в Акмолинской области - 2928 (+31).
За прошедшие сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 70 680.
Напомним, по состоянию на 6 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 1159 человек.
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