За сутки в Казахстане выявлено 980 новых случаев заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 августа 2020 года в Казахстане выявлено 96 922 случая COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава, зарегистрированы 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 478, бессимптомных носителей - 502.

Всего в стране подтверждено 96 922 случая, из них:

- в городе Алматы - 12 995 (+175);

- в городе Нур-Султан -12 530 (+186);

- в Атырауской области - 10 511 (+44);

- в Карагандинской области - 9160 (+85);

- в ВКО - 7045 (+92);

- в ЗКО - 6160 (+58);

- в городе Шымкент - 5070 (+26);

- в Алматинской области - 4623 (+46);

- в Жамбылской области - 3804 (+40);

- в Павлодарской области - 3469 (+22);

- в СКО - 3419 (+45);

- в Кызылординской области -3143 (+33);

- в Актюбинской области - 3085 (+2);

- в Мангистауской области - 3063 (+33);

- в Костанайской области - 2988 (+35);

- в Туркестанской области - 2929 (+27);

- в Акмолинской области - 2928 (+31).

За прошедшие сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 70 680.





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