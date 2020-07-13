За сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 июля 2020 года в Казахстане выявлено 58 253 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1061 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 88 / 40;
город Алматы - 242 / 81;
город Шымкент - 137 / 99;
Акмолинская область - 38 / 23;
Актюбинская область - 40 / 25;
Алматинская область - 48 / 29;
Атырауская область - 269 / 200;
Восточно-Казахстанская область - 211 / 150;
Жамбылская область - 79 / 64;
Западно-Казахстанская область - 97 / 43;
Карагандинская область - 158 / 93;
Костанайская область - 56 / 19;
Кызылординская область - 91 / 33;
Мангистауская область - 72 / 67;
Павлодарская область - 51 / 6;
Северо-Казахстанская область - 65 / 48;
Туркестанская область - 56 / 41.
Всего в стране выявлено 58 253 заболевших, 33 814 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства