За сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 июля 2020 года в Казахстане выявлено 58 253 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1061 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 88 / 40;

город Алматы - 242 / 81;

город Шымкент - 137 / 99;

Акмолинская область - 38 / 23;

Актюбинская область - 40 / 25;

Алматинская область - 48 / 29;

Атырауская область - 269 / 200;

Восточно-Казахстанская область - 211 / 150;

Жамбылская область - 79 / 64;

Западно-Казахстанская область - 97 / 43;

Карагандинская область - 158 / 93;

Костанайская область - 56 / 19;

Кызылординская область - 91 / 33;

Мангистауская область - 72 / 67;

Павлодарская область - 51 / 6;

Северо-Казахстанская область - 65 / 48;

Туркестанская область - 56 / 41.

Всего в стране выявлено 58 253 заболевших, 33 814 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.

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