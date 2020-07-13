Система Orphus

За сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией

12.07.2020, 10:11 8749
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 июля 2020 года в Казахстане выявлено 58 253 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1061 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 88 / 40;
 
город Алматы - 242 / 81;
 
город Шымкент - 137 / 99;
 
Акмолинская область - 38 / 23;
 
Актюбинская область - 40 / 25;
 
Алматинская область - 48 / 29;
 
Атырауская область - 269 / 200;
 
Восточно-Казахстанская область - 211 / 150;
 
Жамбылская область - 79 / 64;
 
Западно-Казахстанская область - 97 / 43;
 
Карагандинская область - 158 / 93;
 
Костанайская область - 56 / 19;
 
Кызылординская область - 91 / 33;
 
Мангистауская область - 72 / 67;
 
Павлодарская область - 51 / 6;
 
Северо-Казахстанская область - 65 / 48;
 
Туркестанская область - 56 / 41.
 
Всего в стране выявлено 58 253 заболевших, 33 814 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая