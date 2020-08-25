За сутки в Казахстане зафиксировано 175 новых случаев заболевания COVID-19

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране подтверждено 104 718 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 107, бессимптомных - 68.

Всего в стране подтверждено 104 718 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 084 (+12);

городе Нур-Султане -13 738 (+8);

в Атырауской области - 10 833 (+15);

Карагандинской области - 9958 (+20);

ВКО - 8007 (+28);

ЗКО - 6690 (+13);

в городе Шымкенте - 5165 (+1);

в Алматинской области - 4875 (+7);

Жамбылской области - 4057 (+6);

СКО - 3861 (+12);

Павлодарской области - 3777 (+13);

Костанайской области - 3346 (+10);

Акмолинской области - 3331 (+14);

Мангистауской области - 3315 (+0);

Туркестанской области - 3255 (+10);

Кызылординской области -3227 (+1);

Актюбинской области - 3199 (+5).

Кроме того, по данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, в стране за день выздоровели 1509 человек. Всего в РК 92 598 человек излечились от COVID-19.

Напомним, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превысило 23 млн человек. Скончались более 812 тыс. человек.

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