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За сутки в Казахстане зафиксировано 175 новых случаев заболевания COVID-19

24.08.2020, 08:30 4726
Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране подтверждено 104 718 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 107, бессимптомных - 68.
 
Всего в стране подтверждено 104 718 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 14 084 (+12);
 
городе Нур-Султане -13 738 (+8);
 
в Атырауской области - 10 833 (+15);
 
Карагандинской области - 9958 (+20);
 
ВКО - 8007 (+28);
 
ЗКО - 6690 (+13); 
 
в городе Шымкенте - 5165 (+1);
 
в Алматинской области - 4875 (+7); 
 
Жамбылской области - 4057 (+6); 
 
СКО - 3861 (+12);
 
Павлодарской области - 3777 (+13);
 
Костанайской области - 3346 (+10);
 
Акмолинской области - 3331 (+14);
 
Мангистауской области - 3315 (+0); 
 
Туркестанской области - 3255 (+10);
 
Кызылординской области -3227 (+1);
 
Актюбинской области - 3199 (+5).
 
Кроме того, по данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, в стране за день выздоровели 1509 человек. Всего в РК 92 598 человек излечились от COVID-19.
 
Напомним, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превысило 23 млн человек. Скончались более 812 тыс. человек.
 

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