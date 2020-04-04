Костанай. 3 апреля. Kazakhstan Today - Заболевшая COVID-19 жительница Костанайской области 23 марта прибыла в Казахстан из Египта, передает Kazakhstan Today.

Девушка 1991 года рождения, жительница Костаная, прибыла рейсом из Шарм-Эль-Шейха в Алматы 23 марта, где она и четверо жителей Костанайской области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ. Результаты были отрицательными, в связи с чем они выехали по месту проживания в Костанайскую область на поезде со станции Отар Жамбылской области, сообщил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

Получив информацию от ответственных специалистов Алматы, органы департаментов полиции, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, согласно алгоритму, обеспечили немедленную госпитализацию данных лиц по прибытии в Костанайскую область, а также всех контактных, включая проводников вагона. Всего - 12 человек.

При госпитализации были взяты анализы, результаты оказались отрицательными.

При повторном исследовании на 12-й день после контакта у девушки выявлен положительный результат КВИ, у остальных контактных - отрицательный. В настоящее время она переведена в инфекционное отделение областной больницы, где будет проходить лечение. Состояние больной удовлетворительное.

Замакима региона рассказал и о ситуации с коронавирусной инфекцией в Костанайской области в целом. На сегодня в области госпитализирован 291 человек, из них: в провизорных стационарах - 99; в карантинных стационарах - 163; на инфекционных койках - 29.

С 16 марта 63 человека выписано из стационаров после отрицательных результатов на COVID-19, планируется выписать еще 113 человек.

На домашний карантин помещены 2124 человека, прибывших из стран категории 1Б. Поликлиниками проводится их обзвон и наблюдение.

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