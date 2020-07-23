Жесткий карантин вернут в Северо-Казахстанской области

Петропавловск. 22 июля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в выходные дни ужесточат ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Серикбай Касмакасов. В минувшие выходные, 18 и 19 июля, режим локдауна касался только Петропавловска.

С ноля часов 24 июля до ноля часов 27 июля и с ноля часов 31 июля до ноля часов 3 августа ограничат передвижение и по области, и внутри населенных пунктов. Выходить из дома можно только на работу и обратно, в продуктовый магазин или аптеку рядом с местом проживания, в больницу в экстренном случае. Выгуливать животных необходимо рядом с домом. Под запретом визиты гостей, семейные мероприятия.

В эти дни не будет работать ни одно заведение общественного питания, в том числе летние площадки, которым разрешалось принимать гостей с соблюдением санэпидтребований. Кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку готовых блюд.

Закрыты будут все торговые объекты и рынки, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Скверы и парки в выходные дни будут закрыты. Объекты туризма приостановят работу.

С ноля часов 25 июля по ноль часов 27 июля и с ноля часов 1 августа по ноль часов 3 августа приостановят движение общественного транспорта, работу центров обслуживания. В понедельник работа транспорта будет восстановлена.

В такси можно перевозить не более двух пассажиров, за исключением членов одной семьи. Водитель обязан быть в маске и перчатках, пассажиры - в масках. После каждого рейса необходимо проводить обработку авто.

В эти дни должны быть продезинфицированы детские и спортивные площадки, подъезды многоквартирных жилых домов, на предприятиях проведут генеральную уборку с дезсредствами.

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